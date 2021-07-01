Прием заявлений на пособия начался у беременных и родителей-одиночек в Пскове

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Беременные и родители-одиночки Псковской области смогут подать заявления на пособия с 1 июля. Их размер по России в среднем составит 6 350 рублей для беременных и 5 650 для неполных семей, пишет ТАСС.

Подать заявление на выплату граждане могут через портал Госуслуг или в территориальных отделениях ПФР.

Прогнозируется, что до конца 2021 свыше миллиона неполных семей будут получать новую выплату. Обязательное условие для оформления пособия - размер дохода на ребенка от 8 до 17 лет меньше прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе.

С 1 января каждого года пособие будет расти в зависимости от роста регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата назначается на год. Далее ее будет необходимо продлевать по заявлению.

Новое пособие также распространяется на детей-сирот при условии, что ребенок имеет законного опекуна.

Более 400 тысяч женщин, находящихся в трудной материальной ситуации, начнут получать выплаты по беременности. Чтобы оформить пособие, женщине необходимо встать на учет в медучреждение в срок до 12 недель беременности, а после обратиться за пособием в течение месяца после постановки на учет.

Размер новой выплаты равен половине прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в каждом регионе. С 1 января 2022 года ее размер автоматически пересчитается в соответствии с ростом прожиточного минимума. Женщина будет получать выплату за каждый месяц беременности, включая месяц родов.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, выплата пособий поможет не менее 100 тысячам женщин принять решение сохранить ребенка.