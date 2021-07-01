В Псковскую область доставили 6 660 доз вакцины от COVID-19

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1 июля новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Со слов губернатора, чтобы обеспечить регион вакциной, ответственные специалисты практически всю ночь работали с логистами. Вакцина «Спутник V» к утру поступила в регион в количестве 6 660 доз.

В течение оставшегося дня медпрепарат поступит в прививочные пункты торговых центров Пскова, пояснил губернатор.

Кроме того, новая партия вакцины будет доставлена в Великие Луки и завтра станет доступна в местных прививочных пунктах, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что запасы вакцины в области будут пополнены не раньше 2-3 июля.