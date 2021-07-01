Купаться в двух летних лагерях Псковской области запретили в Роспотребнадзоре

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Роспотребнадзор запретил купание в озерах на территории двух летних оздоровительных лагерей в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Проверку не прошла вода из озера Болоздынь на территории лагеря «Солнечный» в деревне Гололобы Великолукского района, а также из озера Малый Иван Невельского района на территории загородного оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник» в деревне Опухлики. Помимо воды, нормам в лагере «Юный железнодорожник» также не соответствует почва.

Информация о запрете купания направлена начальникам детских лагерей.

Вода в местах для купания в лагерях «Звездный» (озеро Большой Иван) и «Ленок» (озеро Березовское) по показателям соответствует требованиям СанПиНа.