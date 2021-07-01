100 лет отмечает Прасковья Самсонова из Великолукского района 1 июля

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1 июля жительница деревни Яковлево Великолукского района Прасковья Самсонова отмечает 100-летний юбилей. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук и специалист по воинскому учету администрации Пореченской волости Надежда Бутрехина приехали поздравить и пожелать крепкого здоровья ветерану Великой Отечественной войны. По словам гостей, секрет долголетия пенсионерки со стажем в ее жизнерадостности, бодром настроении и желании жить.

Президент Владимир Путин передал свое поздравление Прасковье Самсоновой через Елену Демьянчук. Кроме того, ветеран получила подарки от администраций района и волости.

Сообщается, что у юбилярши пятеро детей, 10 внуков, 16 правнуков и три праправнука.