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Общество1 июля 2021 17:04

Большинство псковичей пожаловались на рост цен на сигареты

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Порядка половины псковичей возмутились ростом акцизов на табак с 1 июля. Эти данные получила редакция «Комсомольской правды в Пскове» из опроса жителей города.

40% опрошенных псковичей считают, что цена растет, а качество продукции - нет. Столько же проголосовавших думают, что несправедливо повышать цены на сигареты, а зарплату оставлять прежней.

Около 20% респондентов не волнуются по поводу роста акцизов на табак, так как перешли на электронное курение.

Единцы жителей Пскова поддерживают дорожание сигарет. По их словам, есть вероятность, что это смотивирует их бросить курить. Также немного опрошенных сказали, что будут покупать сигареты, даже если за пачку придется заплатить 500 рублей.

Напомним, если ранее пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, то с 1 июля цена вырастет до 140 рублей.