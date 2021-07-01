«Красную зону» развернули в реанимации онкодиспансера Пскова

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В отделении реанимации Псковского онкодиспансера у пациентов выявили коронавирус. Проведение плановых операций временно приостановлено, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

У пациента в отделении реанимации Псковского онкодиспансера, а также у двух контактировавших с ним пациентов выявили коронавирус, ПЦР-тест показал положительный результат. Так как пациенты находятся в отделении реанимации после проведённых операций, отделение переводится в «красную зону» и закрывается – пока до понедельника. Об этом нам рассказал Александр Юров, главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера.

«Мы приостановили проведение больших операций, пока в отделении развёрнута «красная зона». Дальше будем действовать по ситуации. Если ковидных пациентов можно будет перевести из отделения реанимации в другие отделения или переместить в инфекционную больницу, то сразу же возобновим проведение операций», - отметил главврач.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование, отрабатывают круг контактных лиц. Из контактировавших с больными сотрудников онкоцентра на данный момент заражённых коронавирусом не выявлено.