Более 1400 псковичей покусали клещи с начала сезона

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1468 человек обратились в медицинские учреждения Псковской области с жалобами на укусы клещей. Из них 367 - дети. По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону, по сравнению со среднемноголетними недельными данными количество обращений снизилось на 27% (детей — на 29,7%).

В прошлом году в это время пострадавших от укусов клещей было больше на 18,3%. Случаи выявления клещей у детей в этом году снизились на 36,8%.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2021 году был зарегистрирован у ребенка 3 апреля. За неделю с 23 по 29 июня от этих насекомых пострадали 110 человек, в том числе 34 ребёнка.

При обнаружение клеща незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. В Пскове удалить насекомое можно в травматологическом пункте.