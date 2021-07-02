Псковским семьям со школьниками вновь выплатят по 10 тысяч до сентября

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Сегодня, 2 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

На выплату могут рассчитывать семьи с детьми не младше 6 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года) и не старше 18 лет. Деньги, по традиции, автоматически поступят на счет одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей).

Рассчитывать «президентские» выплаты также смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство России и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из законных представителей.

Если семья входит в перечень получателей пособия, то им нужно обратиться в пенсионный фонд России за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года. Единовременная выплата не будет учитывается в составе дохода семьи при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.