Лжеэлектрики украли более 70 тысяч рублей у слабовидящего псковича

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В Великолукском районе неизвестные представились электриками и обокрали 60-летнего жителя деревни Торчилово. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступники под видом электриков зашли к мужчине в дом. Они сказали хозяину, что проводят проверку электричества после урагана. «Сделав дело», лже-электрики покинули дом. После этого мужчина, страдающий от проблем со зрением, не обнаружил на месте 70 тысяч рублей.

Великолучанин обратился в МО МВД России «Великолукский». Сейчас полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

По словам очевидцев, один из «электриков» на вид был лет 30-35, с бородой. Рост «проверяющей» спутницы - около 160 см. Предположительно, воры передвигаются на ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 зеленого цвета. В салоне автомобиля были замечены двое детей в возрасте до пяти лет. Не исключено, что преступники могут появиться и в других районах региона.

Всех граждан, которые стали жертвами мнимых электриков или что-либо знают о них, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.