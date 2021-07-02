Жизнь псковича оказалась под угрозой из-за отсутствия лекарства в аптеках города

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Псковичи пожаловались на отсутствие жизненно необходимых лекарств в аптечных пунктах города. Об этом сообщила жительница Пскова на официальном сайте губернатора Псковской области.

«Муж у меня диабетик. Врач выписал льготный рецепт на 2 коробки препарата «Трулисити». Он колется по схеме 1 раз в неделю. Препарата нигде нет. В аптекоуправлении разводят руками, поставили в лист ожидания. На следующей неделе нужно уже делать укол», - обеспокоена жительница Пскова.

Управляющая льготной аптеки города заверила «Комсомольскую правду в Пскове», что больные, нуждающиеся в препарате, получают его своевременно согласно рецепту.

«Да, препарат закончился на этой неделе, сейчас его нет, но в ближайшее время мы ожидаем поставку. На данный момент в листе ожидания 4 человека. Льготники будут обеспечены», - уверяет управляющая аптеки.