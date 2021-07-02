Псковичи от 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать театры и музеи России по карте

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Благодаря введению «Пушкинских карт» в Псковской области молодые псковичи смогут посетить культурные места региона совершенно бесплатно. Об этом рассказала руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Получателями "Пушкинской карты" могут стать молодые люди от 14 до 22 лет», – отметила спикер. Механизм работы такой системы прорабатывается в правительстве России совместно с Минкультуры РФ.

Воспользоваться картой можно будет уже с сентября по декабрь 2021 года, на ней будет лимит средств в 3 тысячи. В первый год молодежь сможет посетить не все культурные заведения региона. Но пилотный проект позволит увидеть социальный заказ молодежи и ее интересы.

«Произойдет маркетинговый ход. Будет интересно понять, что интересно молодежи, куда они идут», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Отметим, что введение «Пушкинских карт» в России анонсировал президент России Владимир Путин 30 июня.