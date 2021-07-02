Умыться живой и мертвой водой смогут псковичи: праздник фольклора «Горела Купала, горела на Ивана» пройдет в «Михайловском»

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3 июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится праздник народного творчества «Горела Купала, горела на Ивана». Местом проведения станет музейный комплекс, расположенный в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Гуляния начнутся в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Гостей ожидают традиционные купальские обряды, подлинные старинные песни и хороводы в исполнении музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня». Артисты давно работают вместе с петербургскими музыкантами, в частности — с доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидатом искусствоведения Ириной Поповой. Посетители познакомятся с историей «праздника Солнца», углубятся в происхождение купальских гаданий и чудодейственных трав. Однако самое интересное, что ждет гостей, — это плетение венков и умывание живой и мертвой водой.

Таже организаторы поделятся рецептом купальского угощения со всеми участниками программы. Помимо этого, желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению традиционной псковской куклы-Купалы.

Праздник «Горела Купала, горела на Ивана» продлится в течение полутора часов. Важное условие для посещения - соблюдение санитарно- эпидемиологических предписаний.