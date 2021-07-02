Переболевшие коронавирусом псковичи пройдут полную бесплатную диспансеризацию

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Правительство России выделит около 13 млн рублей на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжёлые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение», – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Переболевшие ковидом жители Пскова пройдут диспансеризацию в два этапа. Первый состоит из восьми исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта и анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

От результатов обследований первого этапа будет зависеть, отправится пскович проходить второй этап или нет. Он включает в себя еще три исследования: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В случае выявления у пациента хронических заболеваний или рисков их возникновения, ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

5,8 млрд рублей в общей сложности будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусной инфекцией