Псковичи пожаловались на 30-минутное ожидание входа в «Госуслуги»

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Сегодня утром жители Пскова пожаловались на невозможность зайти в «Госуслуги». Портал начал ставить посетителей в очередь на вход. Изначально время ожидания составляло 5 минут, а потом возросло до получаса. Об этом сообщили недовольные псковичи в редакцию «Комсомольской правды в Пскове».

Как сообщили в Минцифры, сайт может быть недоступен из-за поведения работ по запуску новых сервисов.

Увеличение числа обращений на портал вызвано введением новых выплат родителям-одиночкам и беременным, а также началом единовременных выплат родителям детей-школьников. Помимо этого, спрос на «Госуслуги» может быть увеличен из-за роста желающих привиться от COVD-19.

Сейчас портал работает в прежнем режиме.