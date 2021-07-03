Известная актриса Юлия Пересильд порекомендовала посетить Талабские острова

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Уроженка Псковской области и известная актриса Юлия Пересильд приехала на выходные в Псков со своей семьёй. Путешествие на Родину обернулось поездкой на Талабские острова, а после - Пересильд порекомендовала своей армии подписчиков обязательно побывать в этих местах.

«Талабские острова. Псковское озеро. Вчера был совершенно чумовой день, – начала рассказ актриса. Позвонила своему другу детства Теме. А он предложил собирать монатки и бегом на о. Залит и о. Белов. У Темы и его брата свои лодки в Пскове. Нам устроили целое путешествие. Обошли пешком о. Белов. На о. Залит сходили в дом старца Николая. Попали под град. Купались в Псковском озере. Дети валялись в песочных карьерах. Смотрели бакланов в камышах. Просто ржали. И катались на полном ходу».

После своей поездки псковичка не удержалась не пригласить читателей своего блога в Instagram на острова.

«Ребята! Те, кто едет в Псков - на островах прямо надо побывать. Это и красиво, и интересно! Жалко, что в Пскове так мало возможностей туда поехать и нет активного водного туризма. У ребят всего 2 лодки. Но, те из вас, кто поедут, не пожалеют», – заключила Юлия Пересильд.

.