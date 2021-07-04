Ежегодный «Курган Дружбы» проходит в Себежском районе

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62-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» прошла сегодня, 4 июля, в Себежском районе.

В 10.00 состоялась официальная церемония на Кургане Дружбы. Ранее прошла заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

На памятной встрече 4 июля от Псковской области с приветственным словом выступила заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Зная обо всех вызовах современности, мы должны с особым пониманием относиться к тому, что нас объединяет. Это гарантия мира, стабильности и процветания. Наш общий долг перед ушедшими и будущими поколениями. Хочу выразить нашим ветеранам бесконечную благодарность за беспримерное мужество, силу духа и любовь к родине. Спасибо вам за мирную жизнь, которую вы для нас отстояли», - заявила Вера Емельянова.

Впервые участником «Кургана Дружбы» стал Дмитрий Мезенцев, секретарь Союзного государства России и Белоруссии. Он предлагал книгу с собранием новых экспозиций "Брестской крепости-Героя" и музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Также на митинге состоялась передача факела на сторону Белоруссии. Кроме того, участники встречи исполнили песни военных лет. После этого российская сторона передала корзину с цветами для возложения белорусской стороне, белорусская - российской. Помимо этого, прошла церемония возложения цветов к памятнику Героя Великой Отечественной войны Марии Пынто.

В этом году зрители не смогли посетить «Курган Дружбы» из-за коронавируса.