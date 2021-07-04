«Ковивак» поступит в Псковскую область

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Люди с противопоказаниями для основной вакцины смогут привиться «Ковиваком». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям региона.

«У "Спутника", "Эпивака" и "Ковивака" перечень противопоказаний отличается незначительно, но разница всё же есть. И многие хотят выбрать альтернативу "Спутнику". К сожалению, объём производства двух других вакцин пока небольшой, и во многих регионах есть только "Спутник". Я договорился, и небольшая доза "Ковивака", порядка 800 доз, придёт в Псковскую область в течение 2-3 недель. Её направят как раз для людей с противопоказаниями для основной вакцины», - заверил губернатор.

Напомним, новая партия «Спутника» поступила в регион 1 июля.