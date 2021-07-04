Наелись псковской земляники и искупались в Словенских ключах с лебедями: Юлия Пересильд с дочерьми провела субботу в Изборске

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Актриса театра и кино, уроженка Псковской области Юлия Пересильд проводит выходные в Пскове. Субботу семья актрисы посвятила прогулке по Старому Изборску, где вместе с псковичами и гостями региона окунулась в ледяную воду Городищенского озера. Об этом актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Помните, в сказках есть живая и мёртвая вода?! Так вот, это пошло из этих мест! Словенские ключи, Изборск! Ключи, которым более 1000 лет… и вода разная… Ещё их называют ключами 12 апостолов! Вода ледяная… Пока шли до ключей, наелись до отвала земляники… Ключи впадают в озеро Городищенское… холодное, чистое и с лебедями… вчера хоть и устали, но было здорово!», – поделилась с подписчиками Юлия Пересильд в своём Instagram.

Вместе с дочерьми и подругой Ириной актриса побывала в стенах Изборской крепости, прошлась мимо исторических купеческих домов и побывала на территории Никольской церкви.

Кроме того, Юлия Пересильд поделилась со своей многотысячной аудиторией видео, на котором её дочь Маша плавает в ледяном, по словам знаменитости, Городищенском озере.