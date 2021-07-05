61-е место из 85 занимает Псковская область по доходам населения

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В рейтинге регионов по доходам населения Псковская область занимает 61-е место. Всего в списке 85 позиций. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

За чертой бедности в 2020 году оказались 16,2% псковичей: их доходы не дотягивали до МРОТ. А 1,9% проживающих в регионе находились за чертой крайней бедности, не получая даже половины МРОТ.

Соседние позиции в рейтинге занимают Саратовская область (60-е место) и Забайкальский край (62-е место).

Среди тех, кого обогнала Псковская область, республика Крым, Ивановская и Владимирская области. В числе опережающих Псков регионов оказались Новосибирск, Курск и Тюмень.

Лидерами рейтинга по доходам населения на 2020 год стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва.

Самые бедные регионы - Ингушетия, Алтай и Тыва.