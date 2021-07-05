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Общество5 июля 2021 13:50

Июньская жара вернется в Псков 7 июля

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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7 июля на территории Псковской области установится аномально жаркая погода: воздух прогреется до +32 градусов. Об этом сообщил псковский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают об опасном природном явлении. С 7 по 11 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы. В эти дни термометры будут показывать +28....+32. Новый антициклон установит малооблачную погоду. Осадков не ожидается.

В эти дни рекомендуется пить больше жидкости и меньше бывать на солнце.