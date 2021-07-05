Пскович Вадим Морозов выиграл серебро на чемпионате России по академической гребле

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Стали известны победители чемпионата России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошёл в Казани. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

За Псков выступал мастер спорта России Вадим Морозов. Пскович стал серебряным призёром по результатам соревнований. К чемпионату спортсмена готовил тренер Алексей Простак.

Соревнования длились 4 дня: со 2 по 5 июля. В казанский Центр гребных видов спорта съехались более 50 спортсменов со всей России.