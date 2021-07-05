Пропавшего в лесу пенсионера ищут в Псковской области

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4 июля 71-летний Владимир Басов ушёл в лес и не вернулся. Об этом сообщают представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз пенсионера видели в деревне Заозерье Стругокрасненского района.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавый, лысый, глаза серые. С собой был зеленый рюкзак и плетеная корзинка. Особые приметы: хромает на левую ногу.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.