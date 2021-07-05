Экстренное предупреждение: МЧС предупреждает о неблагоприятном явлении 6 июля

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Сегодня, 5 июля, ожидается неблагоприятное явление из-за жаркой погоды. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Псковском ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«6 июля местами по Псковской области, преимущественно по северным районам, с 7 июля в большинстве районов Псковской области ожидается высокая пожарная опасность: 4 класс по региональной шкале», - сообщили в ведомстве.

По данным ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области в связи с ухудшением погодных условий, на территории северных районов региона высока вероятность пожаров, что может вызвать угрозу условий жизнедеятельности населения.