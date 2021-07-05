Стать королем на один день: в Пскове проведут «Живые шахматы»

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Псковский городской молодёжный центр проведёт интеллектуальную игру «Живые шахматы» 20 июля. Под Троицким мостом на двухметровой площадке будет сыграна партия классических шахмат. Об этом сообщают в Молодёжном центре Пскова.

Правила игры - традиционные, шахматные фигуры - обновленные. В роли пешек и офицеров, ферзей и коней выступят псковичи от 14 до 35 лет. Чтобы стать частью игры, нужно заранее записаться.

Также для всех желающих будут открыты и другие площадки: тематическая фотозона, викторина и игровые столы, установленные для игры в привычные шахматы.

Всех любителей шахмат будут ждать 20 июля в Финском парке под Троицким мостом в 18:30.