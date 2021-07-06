В июне лидерами по просмотрам стали Telegram-каналы псковского госмедиахолдинга

В рейтинге Telegram Псковской области за июнь лидерами стали каналы государственного медиахолдинга Псковской области (АНО «ИД Медиацентр 60» и АНО «Медиа 60»), пишет ТГ-канал «Псковские новости».

По данным традиционного обзора регионального Телеграм-пространства, площадки лидируют по объему дневного охвата публикаций и количеству читателей в месяц.

В тройке лидеров вошли Тelegram-каналы «ПЛН», «Псковские новости» и «Псковская сводка». Индекс цитируемости с отметкой в 100 баллов преодолели каналы «Прикладная социопатия», «ПЛН», «Псковские новости».

В июньском обзоре всего рассматривались 40 каналов, которые сравнивались по пяти показателям, таким как число постоянных читателей, количество просмотров, индекс цитируемости, охвату одной публикации и общему охвату за день.