Борщевик заполоняет Псковскую область: власть семейства Зонтичные

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Жители Пустошкинского района жалуются на неконтролируемое распространение борщевика. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалоб на сайте губернатора Псковской области.

Как сообщают местные жители, борщевик произрастает на сельхоз землях, вдоль дорог, в том числе трассы р23, в лесной зоне, на муниципальной земле и в зоне населенных пунктов - словом, им заполнено все. На данный момент от опасного растения больше всего страдают деревни Заречье, Яссы и Поддубье.

«Настоящая проблема осложняет жизнь людей и проведение сельскохозяйственных мероприятий, борщевик изживает людей из деревни», - жалуются псковичи.

«В прошлом году его травили, но в этом году он вырос с ещё большей силой. Со своей стороны, я стараюсь делать что могу, удаляю единичные экземпляры борщевика, чтобы от них не начинались новые заросли, но объём работ слишком велик, очень нужна ваша помощь в борьбе с уже имеющимися зарослями. Он произрастает повсюду», - надеется на помощь жительница Пустошки.

Страдающие люди коллективно просят ответственных за распространение борщевика произвести обработку плантаций химическими веществами, покос и удаление корней из земли.

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