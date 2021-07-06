4 человека погибло от осложнений коронавируса за сутки в Псковской области

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За последние сутки ещё 4 человека погибло из-за коронавируса в Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Всего с начала пандеми выявлено 40 553 заражения коронавирусом. За последние сутки поставлен ещё один антирекорд по заражением в Псковской области.

33 601 человеку удалось полностью излечиться от коронавируса. В течение 24 часов ещё 7 человек закрыли свой больничный лист.

Ещё 487 человек погибли от коронавируса. Только за последние сутки от инфекции скончались 4 псковича.