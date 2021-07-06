Движение по перекрёстку Рижского и Юбилейной в Пскове изменится

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Схема движения по перекрёстку Рижского проспекта и улицы Юбилейной изменится для транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

На Рижском проспекте водителям авто при движении со стороны ТЦ «Лента» к центру можно будет повернуть налево (на Юбилейную) только с крайней правой полосы. На средней полосе движение будет разрешено только прямо.

Движение будет регулироваться соответствующими дорожными знаками. Их установят в ближайшее время. Такое решение было принято по результатам анализа дорожной обстановки на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения.