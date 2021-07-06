Абсолютные противопоказания для прививки от COVID-19 назвала Галина Невал нная

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Сегодня, 6 июля, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая перечислила абсолютные противопоказания для вакцинации от коронавируса на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В список тех, кому нельзя делать прививку, попали дети до 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также пациенты с обострением хронических заболеваний.

Кроме того, в группе риска находятся люди, страдающие от аллергии. Галина Невалённая порекомендовала им принимать антигистаминные препараты во время прохождения вакцинации.

Главный врач Псковской городской поликлиники также посоветовала не сбивать температуру жаропонижающими после прививки, если она не превышает 38 градусов.

По словам Галины Невалëнной, чаще всего побочные явления возникают после первого этапа вакцинации.

Врач попросила псковичей отказаться от посещения массовых мероприятий за две недели до вакцинации.

«В течение трех дней после вакцинации желательно вести спокойный образ жизни: не перенапрягаться, высыпаться, мыться можно, но место инъекции желательно не мочить, если вода все же попала, страшного ничего нет, просто протрите место укола чистым полотенцем. И не надо после вакцинации идти загорать на целый день – поберегитесь от солнца», – предупредила Галина Невалённая.