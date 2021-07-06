Повторно вакцинироваться от COVID-19 псковичам порекомендовали через полгода

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Повторно вакцинироваться от коронавируса рекомендуют жителям Пскова через полгода. Об этом сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Отмечается, что то, какой вакциной вы прививались в первый раз, значения иметь не будет.

«В условиях подъема заболеваемости ревакцинацию следует проводить через полгода после введения второго компонента, - заявила Невалённая. - В обычных условиях, когда ситуация успокоится, вакцинация будет проводиться раз в год».

Как отметила медэксперт, оптимальный срок между введением компонентов «Спутника-V» - 21 день. Увеличить его можно лишь в случае плохого самочувствия вакцинируемого.

«Есть случаи, что второй компонент вводился и на 22-й, и на 25-й день. Но расхолаживаться не стоит», - заявила Галина Невалённая.