Второй антирекорд за день: 76 псковичей госпитализированы с ковидом за сутки

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За прошедшие сутки в Псковскую областную инфекционную больницу госпитализированы 76 человек с диагнозом коронавирус. За последние месяцы это антирекордное количество. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По-прежнему часто выявляются случаи, когда пациенты не обратились за помощью врачей своевременно.

Так, 43-летний пскович попал в больницу в крайне тяжелом состоянии: температура больного 38,8, насыщение организма кислородом снижено на 81%. Сейчас пациент находится в реанимации.

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