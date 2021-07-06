Житель Пскова просит без очереди прививать от COVID-19 инвалидов

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Пскович с инвалидностью || группы пожаловался на невозможность вакцинироваться от коронавируса в установленных пунктах вне очереди, пишет ПАИ.

«Сегодня я делал первую прививку от коронавируса в пунке вакцинации в «Акваполисе». Очередь занял ещё в половину восьмого утра и ушёл ждать открытия в машину, потому что стоять мне трудно, а никаких стульев или скамеечек поблизости нет. В результате на прививку я всё равно попал только к 11 утра. И то, потому что люди согласились меня пропустить. Сам пункт открылся в 10», - поделился мужчина.

Как утверждает пскович, медперсонал в пунктах вакцинации не обладает информацией о том, можно ли прививать людей с инвалидностью без очереди.

«Инвалидов везде пропускают вне очереди: в магазинах, на почте, в поликлиниках, а тут об этом ничего не знают. Хорошо бы объявление такое разместить у пункта вакцинации, потому что, боюсь, что во время введения второго компонента меня ожидает то же самое, а это очень непросто с моим состоянием здоровья», - пожаловался житель Пскова.