Трещины на дорогах Псковской области устраняют современными технологиями

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В Великолукском и Усвятском районах Псковской области продолжают ремонтировать трассу Великие Луки – Усвяты. Строители применяют современную технологию в местах повышенного образования трещин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

На участке с 56-го по 62-й км, проходящем через деревни Щепуново и Церковище Усвятского района, подрядчик усиливает конструкцию дорожной одежды с помощью асфальтогранулобетона (АГБ) в связи с необходимостью применения современной технологии.

АГБ получают из фрезерованной асфальтовой крошки, которая регенерируется с помощью битумных вяжущих и минеральных составляющих: щебня и цемента.

Поверх слоя из современного материала толщиной 12 см будет уложено два слоя из горячего асфальтобетона.