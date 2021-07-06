Жидкую форму «Спутника» впервые завезли в Псковскую область

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Впервые регион получил вакцину «Спутник V» в двух формах: традиционной замороженной и жидкой. Об этом 6 июля сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Медэксперт заявила, что жидкая форма вакцины менее прихотлива в условиях хранения: температура от +2 до +8 градусов приемлема для неё.

Напомним, сегодня, 6 июля, в Псковской области было выявлено антирекордное количество зараженных коронавирусом: 142 человека.

Побороть болезнь не удалось 4 псковичам.