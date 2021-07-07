За сутки ещё 40 псковичей госпитализированы в инфекционную больницу

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За прошедшие сутки в Псковскую областную инфекционную больницу госпитализировали еще 40 человек. Об этом сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко, пишет ПАИ.

За это время в стационар доставили 32-летнюю псковичку в среднетяжелом состоянии. При температуре в 36,6 и сатурации в 90%, компьютерная томография показала поражение вирусной этиологии 55%.

Ткже в Великих Луках на 11-й день болезни госпитализировали 64-летнюю псковичку в состоянии средней степени тяжести. КТ показало 70%-е поражение лёгочной ткани.