Пять безуспешных попыток привиться от COVID-19: псковичка рассказала о проблемах с вакцинацией для работающих граждан

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Жительница Пскова выразила недовольство тем, что 5 попыток вакцинироваться от COVID-19 не увенчались успехом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалоб на сайте губернатора Псковской области.

По словам жительницы Пскова, в ТЦ «Империал» в 18:30 медперсонал попросил не занимать очередь, так как прививку сделать уже не успели бы.

В этот же день в ТЦ «Фьорд Плаза» псковичке отказали, так как первый компонент вакцины уже закончился.

1 и 5 же июля женщина не смогла вакцинироваться в связи с проведением санитарных мероприятий в ТЦ «Фьорд Плаза».

6 июля псковичка вновь приехала в ТЦ «Фьорд Плаза», но сделать прививку не получилось: вышла медсестра и сказала, что на всех вакцины не хватит.

«Отсюда вопрос: что за фикция вместо вакцинации? Как делать вакцинацию работающим гражданам и зачем создавать видимость, что все для людей, хотя это не так?», - жалуется жительница Пскова.