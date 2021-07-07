Возвращение блудного сына: в Пскове улетевший попугай вернулся домой

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6 июля потерявшегося попугая Тошу вернули хозяевам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из поста хозяйки в социальной сети «Вконтакте».

Птицу нашла девочка возле Ледового дворца. Ребенок принёс Тошу домой. Мама девочки незамедлительно позвонила по номеру хозяев.

Счастливая семья попугая Тоши поблагодарила внимательных псковичей и забрала любимого питомца домой.

«Мы очень благодарны, что нам его вернули, спасибо большое!!», - радуется хозяйка.

Напомним, ранее владелица попугая подозревала в хищении псковичку, чей ребёнок сначала пообещал вернуть Тошу, а после мать с дочкой ушли и не вернулись.