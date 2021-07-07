Новый межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Псковской области

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I Межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» начнется с 8 июля в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

На форуме будут рассмотрены вопросы, связанные с перспективами музейного содержания, сохранения и популяризации памятников ЮНЕСКО, включением их в туристические маршруты.

Сотрудники из разных структур станут участниками форума. Среди них представители Минкультуры и МИДа России, эксперты из восьми регионов и Союз реставраторов России.

Форум пройдет в формате видеоконференции из-за сложной эпидемиологической ситуации.