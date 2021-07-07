Ситуация SOS: как зоозащитники спасают животных от жары в Пскове

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Возвращение в регион аномальной жары чревато для животных перегревом. О том, как зоозащитники спасают братьев наших меньших, пишет ПАИ.

В приюте для бездомных животных «Лесопилка» главное правило выживания в +32 - обильное питьё.

«Мохнатые не могут найти прохладное место, даже выкопав себе ямочку. Делаем возле будок экраны, на которые вешаем плотную ткань, чтобы солнце не жарило», - поделилась ещё одним способом спасения от жары животных руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Тех животных, которые больше всех попадают под прицел солнца, перемещают в теневые вольеры.

Подобно людям, радуются животные купанию в речке, куда бездомных собак возят волонтеры.

«Спасибо огромное ребятам. Им тоже жарко, с удовольствием на речке плескаются с собаками», - отметила руководитель «Зоозащиты».

Вера Короткова отметила, что гладкошерстных собак погружать в воду полностью нельзя, лучше накрывать мокрым полотенцем.

«Мало ли, сердце. Даже животные, которые любят плавать, если их насильственно погружать, испугаются, это стресс для них. Все делается очень аккуратно. Лапы, живот, уши смачиваем, голову ни в коем случае нельзя — на мокрую обеспечен солнечный удар», - беспокоится за собак Вера Короткова.

Коты, по словам зоозащитницы, переносят жару лучше, поэтому и острой необходимости в купании для них нет.

«Достаточно небольшой вентилятор над ними повесить или кондиционер включить», - отметила Вера Короткова.

Животных посолиднее, а именно волков и лосей в экопарке «Зооград» в Пушкинских Горах поливают из шланга. Любителям сладкого в жару и вовсе положен десерт - мороженое. Типичная сладкоежка - медведица.

Напомним, аномальная жара в регионе продлится до 12 июля.