У псковского гребца пришла положительная допинг-проба перед поездкой на олимпиаду

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Федерация гребного спорта России озвучила положительный результат допинг-пробы на мильдоний у псковского гребца Павла Сорина, а также у спортсмена Никиты Моргачёва. Об этом стало известно 17 июня на тренировке в Греции, пишет РИА Новости.

«Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь в Москве. Ведём разбирательство. Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остаётся, но мы понимаем, что скорее всего Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпийских играх», – сообщили в Федерации гребного спорта России. Кроме того, специалисты не понимают, как мельдоний оказался в организме спортсменов.

После публикации состава сборной команды на Олимпийских играх в Токио, стало известно, что спортсменов заменят Александром Матвеевым и Никитой Еськиным.