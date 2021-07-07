Озвучены самые вакцинирующиеся от COVID-19 районы Псковской области

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Сегодня, 7 июля, руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко назвала лидирующие по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции районы Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам медэксперта, активнее всего прививаются жители Себежа, Палкино, Пушкинских Гор и Плюссы. Самые низкие темпы вакцинации от ковида выявлены в Красногородском, Великолукском, Усвятском и Пыталовском районах.

Михаил Ведерников дал поручение комитету здравоохранения усилить работу с медорганизациями и населением по вакцинации. Кроме того, губернатор поручил обсудить насущные вопросы вакцинации с главами районов.