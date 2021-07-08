Псковских чиновников могут лишить отпусков

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Главы районов, их заместители и председатели профильных комитетов, ответственные за исполнение нацпроектов, будут лишены отпусков, пока не войдут в график. Об этом Михаил Ведерников заявил на совещании 8 июля, пишет ПАИ.

«Не нужно ждать у моря погоды. В случае возникновения неразрешимых проблем оперативно расторгайте контракты», – сообщил Ведерников на нежелание муниципалитетов разбираться с недобросовестными подрядчиками.

Уже сейчас по двум ФОКОТам в Стругах Красных и Писковичах сорваны сроки из-за подрядчиков с арестованными счетами. По словам губернатора, с ними уже расторгли контракты, поэтому еще есть возможность завершить объекты до конца года.

«Лучше так, чем пытаться перенести средства в декабре. Коллеги, перед нами очень серьёзный вызов», - подчеркнул Ведерников.