Многодетные семьи Пскова получат автомобиль

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Критерии отбора многодетных семей для получения автомобиля были озвучены сегодня, 21 июля. Их перечислил директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев, пишет ПАИ.

Получить бесплатный автомобиль есть возможность у семей, в которых 5 и более детей и которые постоянно проживают на территории Псковской области.

Как сказал Андрей Царев, важно, чтобы была нуждаемость в авто, чтобы семья была социально активна, а дети имели достижения в каких-либо сферах, которые подтверждаются различными сертификатами, грамотами и дипломами. Кроме того, будут учитываться рекомендации со стороны муниципалитета, так как местные власти хорошо знают, кто именно заслуживает поддержки.

Всего будет определено 10 семей, которые получат автомобиль.

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, срок приема заявлений на получение автомобиля составляет 7 дней с момента заседания, которое прошло сегодня, 21 июля.