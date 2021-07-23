Лучшие фотографии прошлых лет и современности покажут псковичам на онлайн-фестивале «Цвет белой стены»

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Сегодня, 23 июля, в 20:00 начнется онлайн-трансляция(ссылка) открытого международного фестиваля мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены». Мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

В этом году организаторы приняли решение поделить фестиваль на две части. В программу первой из них вошли лучшие фотоработы за 2014-2019 годы. А во вторую часть войдут новые произведения на свободную тему российских и зарубежных фотографов, присланные в 2020 году.

На фестивале будут представлены фотоснимки 74 авторов. Эти работы были отобраны как лучшие сотрудниками оргкомитета из поступивших 140 заявок.

За все время существования фестиваля в нём приняли участие более 500 фотографов из Псковской области, регионов России, Германии, Франции, Швеции, Польши, США, Израиля, стран Балтии.