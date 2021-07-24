Авторские колокольные звоны прозвучат над Псковом в день княгини Ольги

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Сегодня, 24 июля, открылся второй Псковский фестиваль колокольного звона. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет сразу в 12-ти храмах Псковской земли. Звонари из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга покажут свое мастерство на исторических колокольнях и исполнят традиционные и авторские звоны, сообщают организаторы.

Первые звоны уже прозвучали на родине покровительницы Пскова Ольги – в Выбутах. В 11:00 раздались торжественные звоны в церкви Николая Чудотворца. С 12:30 для псковичей здесь проведут мастер-классы.

Звон в псковских храмах раздастся в 15:00. Колокола зазвучат из церквей Василия на Горке, Успения с Пароменья, из храмов Дмитрия Солунского, Архангелов Михаила и Гавриила, Успения Пресвятой Богородицы с Полонища.

Завтра, 25 июля, колокола зазвучат в Изборске с 11:00 и в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 15:00.