Псковичи поделились кадрами праздничного салюта с Дня города

.

Вчера, 23 июля, в небе Пскова прогремели залпы долгожданного салюта. Жители города устремили взгляды в вечернее небо и постарались запечатлеть фейерверк не только в своей памяти, но и на фотоснимках.

Так, кадрами праздничного салюта поделился аккаунт администрации Пскова.

.

«С праздником, любимый город», - поздравляет администрация Псковскую землю.

Снимки праздничного Пскова сделала и детский омбудсмен Наталия Соколова. Ими она поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

.

Салют не оставил равнодушным никого: кто-то смотрел его из самого сердца города, кто-то - из дома, а кто-то, даже находясь в другом городе, репостил долгожданный фейерверк в родном Пскове.