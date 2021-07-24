Бесплатные показы российских и шведских фильмов завершат кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

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Сегодня, 24 июля, в конкурсной программе «Западных ворот» заявлены кинокартины из России и Швеции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

В кинотеатре «Смена 1» пройдет показ отечественной картины «Серебряные коньки», реж. Михаил Локшин. Фильм начнется в 14:00 и продолжится в течение 2-ух с лишним часов.

Кинокартину «Парк развлечений», реж. Монс Морлинд, Бьорн Стейн покажут жителям и гостям города в этом же кинотеатре в 16:30. Фильм будет длиться 104 минуты.

Бесплатные билеты на показы можно приобрести в кассе кинотеатра «Смена» перед началом фильма.

Напомним, «Комсомольская правда в Пскове» является официальным информационным партнёром фестиваля.