«Ласточки» Псков – Санкт-Петербург задерживаются из-за поломки тепловоза

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Поезда, следующие из Пскова в Санкт-Петербург задерживаются из-за поломки тепловоза, сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Тепловоз, обеспечивающий движение поездов «Ласточка» по неэлектрифицированному участку в районе поселка Плюсса Псковской области и города Луга Ленинградской области задерживает прибытие дневного поезда Псков – Санкт-Петербург, а также состав, следующий в обратном направлении до города Печоры.

«Вопрос находится на контроле Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Совместно с руководством ОАО «РЖД» оперативно прорабатываются наиболее оптимальные варианты передвижения встречной пары поездов по указанному отрезку пути. Изыскивается возможность доставки другого тепловоза», - сообщили в комитете.

Из-за происшествия, отправление вечернего состава из Пскова также будет задержано.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области приносят извещения гостям и жителям региона. За подробной и актуальной информацией пассажиров просят обращаться в диспетчерскую службу вокзалов.