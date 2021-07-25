Молодые порховичи помогают одиноким пенсионерам района

Фото: Порховский вестник

Молодые порховские волонтёры помогают одиноким жителям района, сообщает газета «Порховский вестник». Тимуровцы за летние каникулы успели не только отдохнуть, но и помочь. Из последнего – доставили и сложили дрова Галине Алексеевой, живущей на улице Старорусской.

Фото: Порховский вестник

До одиноких пожилых порховичей роль отопления по сей день играет обычная печь на дровах. Топить ее и заготавливать дрова – нелёгкая работа. На помощь таким людям отправляются волонтеры. А им в свою очередь помогает деревообрабатывающее предприятие, которое предоставляет брёвна.

«Молодые ребята Влад Тали, Алексей Тарасов, Максим Григорьев и Никита Сакович сами распилили брёвна на чурбаки, раскололи их, загрузили в машину и сложили поленья в дровяник пожилой женщины. Для Галины Ефимовны, которой уже 83 года, это огромное подспорье в хозяйстве и материальная поддержка», — пишет «Порховский вестник».