Зооприют Пскова открыл вакансию помощника по уходу за животными

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Зооприют «Лесопилка» объявил о срочном поиске сотрудника. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в общественной организации «Зоозащита».

График работы у помощника по уходу за животными предлагается сменный: 2 дня через 2 выходных. Время работы: с 9:30 до 19:30.

К работе приглашаются также и временные помощники. Вакансия подойдёт для студентов на время каникул.

Обязанности: уборка в кошачьем и щенячьих отделениях, мытье посуды, выгул собак. Оплата будет производится из пожертвований неравнодушных людей. За смену предполагается оплата в размере 600 рублей.

Телефон для связи: 89113623125.